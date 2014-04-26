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علاء الأسوانى يطالب مرشحى الرئاسة بالكشف عن مصادر التمويل

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علاء الأسوانى يطالب مرشحى الرئاسة بالكشف عن مصادر التمويل علاء الأسوانى يطالب مرشحى الرئاسة بالكشف عن مصادر التمويل

قال الكاتب الروائى علاء الأسوانى، إن الانتخابات الرئاسية القادمة خالية من المعايير الديمقراطية، مشيرا إلى أن فرصة المشير السيسى فى الفوز كبيرة جدا، مضيفا: "الإعلام يعامل حمدين صباحى وكأنه كافر، وتشن هجوما قاسيا عليه".

وطالب "الأسوانى"، خلال كلمته بالصالون الثقافى الذى ينظمه حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأمانة مدينة نصر، لمناقشة كتابه "كيف نصنع ديكتاتورا"، كلا المرشحين بالإفصاح عن مصادر تمويل حملتهما الانتخابية، وكذلك الكشف عن التقارير الطبية لهم، وكذلك الإعلام بتكافؤ الفرص بين "السيسى" و"صباحى" فى الظهور.

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