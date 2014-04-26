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"سيدات أعمال مصر": المرأة طاقة إيجابية يجب أن يستغلها الرئيس القادم

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"سيدات أعمال مصر": المرأة طاقة إيجابية يجب أن يستغلها الرئيس القادم "سيدات أعمال مصر": المرأة طاقة إيجابية يجب أن يستغلها الرئيس القادم

أكدت الدكتورة يمنى الشريدى، رئيس جمعية سيدات أعمال 21، أن مناخ الاستثمار فى مصر غير مناسب، وتقابله الكثير من المعوقات، ونحتاج إلى مجهود كبير كى نصل إلى العالمية فى مجال الصناعة، خاصة فى ظل وجود قطاع خاص غير قادر على القيام بدوره فى تحمل المسئولية المجتمعية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وقالت يمنى الشريدى، خلال برنامج "نساء فى الاقتصاد" على فضائية "الغد العربى"، الذى تقدمه الإعلامية منال السعيد، إن كل الحكومات التى أعقبت الثورة تعمل بدون رؤية، ولم تضع خطة لحل مشكلات مصر بإخلاص لحماية الاقتصاد، وما زالت العشوائية فى اتخاذ القرار هى سيد الموقف، فسياسة الدعم الخاطئة ما زالت تستنفذ مصر، ولم تنجح الحكومات فى وضع سياسات وبرامج تمويل لإنقاذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعتبر قاطرة التنمية فى مصر.

وأضافت يمنى الشريدى أن تدخل المحليات وتضارب القوانين يعوق نمو المشروعات الصناعية، والصندوق الاجتماعى لم يؤد دوره فى دعمها، ونحتاج لجرأة فى سن القوانين الجاذبة للاستثمار، لأن البنوك تضع شروطاً تعجيزية وتطلب ضمانات صعبة للتمويل.

وأشارت يمنى الشريدى إلى أنه ما زالت المعتقدات والعادات الخاطئة هى التى تتحكم فى المرأة، وما زالت نسبة خروجها من التعليم تصل إلى 40%.

وتابعت "يمنى" أن المرأة دورها كبير على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وعلى الرئيس القادم استغلال طاقة المرأة بإيجابية كى تقوم بدورها فى تنمية المجتمع، لأن تجاهلها وخروجها من التعليم كارثة تنعكس على أبنائها، فالأم المتعلمة الناجحة محددة الأهداف تستطيع أن تربى أجيالا قادرة على تحمل المسئولية، وتطور من نفسها لتعرف دائما كل ما هو جديد فيما يدور حولها.

وطالبت يمنى الشريدى بضرورة تشجيع سيدات الأعمال لتخطى حالة الركود الاقتصادى الحقيقة، خاصة أن نسبت دخول المرأة إلى عالم البزنس لم يتجاوز حسب الإحصائيات 14%، وطبقا للسجلات التجارية التى تمتلكها السيدات، وهى نسبة ضئيلة جدا.

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