محمد وسف: الأهلي تأهل لأنه الأفضل.. والقادم سيكون أصعب

أكد الكابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه قدّم مباراة جيدة اليوم أمام الدفاع المغربي، كما أن اللاعبين كانوا الأفضل في معظم أوقات المباراة، وشهدت النهاية تتويج لهذا المجهود بالصعود إلى دوري المجموعات بالكونفدرالية، وهو الهدف الذي قاتل من أجل اللاعبين طوال الـ90 دقيقة .

وأوضح يوسف أنه كان لديه ثقة كبيرة في اللاعبين طوال المباراة وقدرتهم علي الصعود، موجهًا لهم الشكر علي ما بذلوه من مجهود مضاعف خلال المباراة لتحقيق هذا الهدف.

وأشاد المدير الفني بالإنضباط الذي تمتع به اللاعبون طوال مدة المباراة، مُشيرًا إلى أنه قدم لهم التهنئة علي الصعود، وأكد لهم أن القادم سيكون أصعب .

وشدد يوسف علي أن الأهلي قدم واحدة من أفضل مباراياته في المشاركات الأفريقية هذا الموسم، واستطاع الاستحواذ علي مجريات الأمور طوال الوقت، وأن ركلة الجزاء التي أدركها الفريق المغربي هي التي أربكت الأداء الأحمر بعض الشيئ و تسببت في الهدف الثاني تباعًا .

وعلّق يوسف على وجود ركلة جزاء لللأهلي مع بداية المباراة وبالتحديد في الدقيقة العاشرة كان قادرة علي أن تقلب كل الموازين لو احتسبها حكم المباراة .

وأفصح يوسف عن النصائح التي وجهها لأحمد رؤوف قبل الوصول إلى المغرب، حيث أخبره بأنه يؤدي بالتزام تكتيكي ويبذل مجهود كبير داخل الملعب، وعليه الاستمرار لإدراك أول هدف له مع الأهلي و هو ما تحقق في مباراة اليوم.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن الخبرة سيكون لها دور كبير في مشوار الأهلي بالكونفدرالية الإفريقية، وأن الفترة القادمة ستكون فرصة لالتقاط الأنفاس والتخلص من الضغوط التي عاني منها الأهلي في المواجهات الافريقية,