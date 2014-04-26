بروتوكول تعاون بين وزارة الرى ومحافظة البحيرة لإدارة قناطر إدفينا‎

قال الدكتور محمد عبد المطلب ، وزير الموارد المائية والرى ،أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة لإخضاع إدارة، والإشراف على حدائق إدفينا، للمحافظة.

وجاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لوزير الرى إلى محافظة البحيرة ، لتفقد أعمال تطهير المجارى المائية التى تتم على ترعتى، الرشيدية والمحمودية، بزمام الإدارة العامة للموارد المائية بالبحيرة حيث وجه الوزير، بمراجعة التصميمات الخاصة بإنشاء مرسى نهرى عند قناطر ادفينا لخدمة الرحلات السياحية النيلية والترفيهية بمدينة رشيد و كذلك تغطية ترعة الرشيدية فى أجزائها التى تتخلل الكتل السكنية، للحفاظ على المجرى المائى من الملوثات البيئية، وردم أجزاء الترعة التى ليس لها منافذ تصريفية بالإضافة إلى إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة .

وقام الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بتفقد أعمال التطهير وتوسعات ترعة الرشيدية عند قرية فزارة بالمحمودية، حتى قناطر إدفينا بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل برشيد مرورا بالمراسى النيلية على الكورنيش، ثم التوجه إلى مصرف إدكو العمومى ، حيث وجه وزير الرى بتطهير بوغاز إدكو لسهولة إنسياب المياه للمصرف وإزالة ورد النيل الموجود بالمصرف و ترميم وصيانة الكبارى الموجودة على طول المصرف.