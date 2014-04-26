السيسي للوفد الرياضيين : أحرص دائما على اختيار الأفضل والأشرف ولست محملا بمجاملات من أحد

استقبل المشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وفداً من الرياضيين ، يضم عددًا من رؤساء الأندية والنقاد الرياضيين، ونجوم الألعاب الجماعية والفردية، وممثلين عن الإعلام الرياضي ، وأبطال أولمبيين والكثير من المهتمين بالشأن الرياضي في مصر، صباح اليوم السبت، في إطار حرصه على الاهتمام بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع .

واستمع المشير عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء إلى رؤيتهم حول مستقبل الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة ، ودورهم في بناء شباب قادر على مواجهة الصعاب والتحديات، المحيطة بالوطن .

وقال المشير عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء أن الرياضيين دائما لديهم روح معنوية عالية وقدرة كبيرة على مواجهة التحديات ، لما لهم من روح وثابة وطاقة إيجابية قادرة على العطاء والإبداع باستمرار .

وأكد المشير عبد الفتاح السيسي أن مصر تحتاج إلى من يخدمها ويحقق أهدافها خلال الفترة القادمة ، داعيا الله أن يولى أمر مصر لمن هو أهل لذلك ، قائلا :” إذا كنا نحب بلدنا بصدق ، ليس مهما من يتولى الحكم ، ولكن المهم أن يوفق لما فيه الخير لهذا الشعب العظيم .

وأوضح المشير السيسي أن اللقاء مع رموز الرياضة المصرية أمر فى غاية الأهمية لقدرتهم على المساهمة فى تشكيل وعى الشباب ، وهذا أمر مهم جدا فى المرحلة الحالية ، من أجل مستقبل أفضل لكل المصريين .

وأضاف المشير : ” إن شاء الله ربنا سيوفقنا إلى ما فيه الخير وسيولى مصر لمن يأخذ بيدها ، مطالبا الحضور بأن يبلغوا تحياته لكل من لم تساعدهم الظروف فى حضور لقاء اليوم .

وبيّن المشير عبد الفتاح السيسى أنه تعلم أسس الحوار والمناقشة داخل المؤسسة العسكرية ، التى تعتمد على الاستماع لمختلف وجهات النظر عند اتخاذ القرار ، وليس كما يظن البعض ، فمنظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية تقوم على الحوار الجاد والاستماع لكافة الرؤى ووجهات النظر .

وأضاف المشير : ” تعلمت طوال مسيرة حياتى العسكرية ، أن أكون صادقا أمينا ، ولم أحاول يوما واحدا ، أن أزيف كلامى ، أو أزينه من أجل كسب رضاء وتعاطف أحد ، حتى ولو كانت حياتى تتوقف على هذا الامر ، فقد عشت طيلة عمرى هكذا وسأظل ، ولن أغيره من أجل القادم .

واستطرد المشير :” يجب أن تكون هناك مساحة من الحرية والاحترام ، بين المصريين وبعضهم البعض ، مهما اختلفت توجهاتهم أو أفكارهم ، والخلاف بيننا يجب ألا يكون على حساب الوطن .

وقال المشير :” أحب الناس فعلا ، وأحرص دائما على اختيار الأفضل والأشرف والأنزه للعمل معى ، وأن يكون الرجل المناسب فى تخصصه ومجاله ، وهناك تجرد شديد فى الانتقاء ، نظرا لأننى لست محملا ، بمجاملات من أحد سواء فى داخل مصر أو خارجها ، والوطن فقط هو مصلحتى ، ولو أننا كمصريين نخاف على هذا البلد بصدق لآبد أن نعبر به إلى بر الأمان .

وكشف المشير السيسى أن مصر خلال السنوات الثلاث الماضية تعيش أصعب الظرف ، على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مجتمعة ، ولا مجال لأن يختلف المصريون أو يتصارعوا الآن ، ونحتاج إلى وقوف الجميع صفا واحدا من أجل بناء مصر .

وأشار السيسى إلى أنه لآبد من تجهيز الشباب وإعدادهم لتحمل المسئولية والمشاركة المجتمعية ، من أجل خلق كوادر حقيقية قادرة على العمل والبناء ، وتتولى إدارة الأمور فى الفترة المقبلة ، مؤكدا أن خلق جيل جديد من الشباب قادر على قيادة مصر ، أمر فى غاية الأهمية يجب أن يحرص الجميع على الالتزام به .

وأكد المشير السيسى أن القطاع الرياضى من أفضل القطاعات التى يمكن أن يكون لها دور خلال المرحلة الراهنة ، نظرا لما له من قوة تأثير على الشباب فى مختلف الأعمار ، بالإضافة إلى الجماهيرية الكبيرة التى تتمتع بها الرياضة والألعاب الفردية داخل المجتمع المصرى .

وأكد المشير السيسى خلال اللقاء مع الرياضيين أن القادم لمصر إن شاء الله سيكون طيب ، ومهم جدا أن نعى خلال المرحلة الراهنة ما تحتاج إليه الدولة المصرية ، خاصة إن كنا لا نملك سوى الأفكار الإيجابية ، وتعظيم ماهو متاح من مواردنا الاقتصادية بالإضافة إلى قوتنا البشرية ، والطاقات الشبابية القادرة على صناعة المستحيل من أجل هذا البلد .

وطالب المشير السيسي كل المصريين بضرورة العمل من أجل مستقبل هذا البلد ، حتى نستطيع أن نترك للأجيال القادمة كيانات حقيقية قادرة على العمل والإنتاج ، بدلا من أن نترك لهم هموم ومشكلات ، وإقتصاد متعثر ، ولآبد أن يعمل الجميع على تحقيق هذا الهدف ، فمصر فى الوقت الراهن بحاجة إلى حلول عاجلة وفورية ، خاصة وأن ” المسكنات ” والحلول المؤقتة تتآكل وتضعف نتائجها مع الزيادة السكانية ، ونقص ومعدلات النمو الاقتصادى ، لافتا إلى أن المرحلة التى نعيشها فى الوقت الراهن لآبد أن تعتمد على الإنصاف وأمانة الكلمة ، خاصة وأن التحديات الموجودة الآن كبيرة جدا ،ولآبد من تشكيل وعى حقيقى لدى الناس بشأنها .

وأشار السيسى إلى أن البلد فى المرحلة الراهنة تحتاج إلى التحرك للأمام بسواعد أبنائها الشباب ، قائلا :” حبك لبلدك مش ممكن يكون كلام ولآبد أن نعمل من أجل هذا البلد حتى تنهض وتقاوم عثرتها .

وأوضح المشير السيسى أن البعد الاقتصادى عامل مؤثر فى بناء الأمم وحتى نستطيع تحقيق أى تطور خلال الفترة المقبلة لآبد أن يكون لدينا قدرة اقتصادية كبيرة تمكنا من فعل هذا .

يذكر أن اللقاء شارك فيه أكثر من 60 شخصية رياضية ، وأعربوا عن بالغ تقديرهم للمشير عبد الفتاح السيسي، وشكروا له دعوته وحرصه على الاهتمام بقضايا الرياضة في مصر ، وقدموا عددا من المقترحات والحلول التى يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الهام .