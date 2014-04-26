بعد الصعود الصعب.. طاهر يُطالب لاعبى الأهلى بالتتويج بالكونفدرالية

طالب محمود طاهر رئيس نادى الأهلى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالفوز ببطولة الكونفدرالية هذا العام، مؤكدًا أنهم قدموا أداءًا جيدًا أمام الدفاع الجديدى فى إطار المباراة التى جمعت بينهما اليوم على معلب العبدى.

ووجه طاهر الشكر للاعبين على الروح القتالية التي قادت في النهاية إلى إحراز هدف قاتل وحجز بطاقة التأهل إلى دوري المجموعات.

وأجرى طاهر اتصالًا هاتفيًا ببعثة الفريق المتواجدة بالمغرب لتقديم التهنئة لها على الصعود لدوري المجموعات لكأس الكونفدرالية، على الرغم من الخسارة اليوم أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد.