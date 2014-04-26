مراد موافي : “المخابرات” لها دور وطني لا يرتبط باسم من يحكم .. وسيناء كنز لمصر

قال اللواء مراد موافي ، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن جهاز المخابرات له دور وطني لا يرتبط باسم من يحكم .

وقدم موافي، خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور، التهنئة للمصريين و أهالي سيناء بمناسبة تحرير سيناء ،مؤكداً أن أهل سيناء يستحقون كل الاحترام و التقدير علي دورهم العظيم في حماية حدود الوطن، مضيفا أن فترة توليه محافظا لسيناء كانت لديه علاقات جيدة بقبائل و شيوخ سيناء.

وحول تنمية سيناء ، قال موافي ، أنه لابد من تشييد معسكرات إيواء عاجلة لأهالي سيناء فهي كنز لمصر ، لافتا إلى أن تجربة منطقة “الحسنة” تجربة رائدة في تنمية سيناء، والتي اشتهرت بقراها السياحية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة عائدات السياحة آنذاك،مشيراً أن هذا المشروع وفر لأهالي سيناء مجتمع متكامل للمعيشة.