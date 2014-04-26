وزير الشباب والرياضة يهنئ النادى الأهلى لصعوده لدورى المجموعات بكأس الكونفيدرالية

هنأ المهندس خالد عبد العزيز ،وزير الشباب والرياضة ،اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم والنادى الأهلى ،بمناسبة صعود فريق النادى الأهلى لدورى المجموعات بالكأس الكونفيدرالية لكرة القدم ،خلال مباراته التى جرت اليوم أمام فريق الدفاع الحسنى المغربى وذلك ضمن إياب الدور الـ 16 بكأس الاتحاد الإفريقي.

واكد وزير الشباب والرياضة ،فى برقية له اليوم استحقاق فريق النادى الأهلى ،بصعوده لدورى المجموعات ببطولة الكونفيدرالية ، متمنياً التوفيق لفريق النادى الأهلى خلال مبارياته المقبلة وحصوله كأول نادى مصرى على بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

كان الاهلى ،قد فاز بنتيجة مباراتى الذهاب والعودة رغم خسارته اليوم امام الفريق المغربى بهدفين لهدف.

أ ش أ