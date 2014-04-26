بالصور.. جابر نصار يفتتح مبنى اللغة الإنجليزية لكلية حقوق بالشيخ زايد

افتتح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بالجامعة، مبنى الشعبة الإنجليزية لكلية الحقوق بفرع الجامعة الجديد بمدينة الشيخ زايد، حيث حضر الافتتاح المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية العليا والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق.

وحضر الافتتاح أيضًا الدكتور أحمد الوشاحى، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق وعدد من الأساتذة القدامى بالكلية، وسط تواجد كبير من قبل طلاب الشعبة الإنجليزية.

> وأكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة اليوم، أهمية دراسة القانون باللغة الأجنبية وأن خريجى هذا القسم يعدون سفراء لكلية الحقوق لدى العالم وأن هذا القسم هو بوابة مصر نحو العالم فى القانون الدولي.

وقال نصار، إن الجامعة فى انتظار صدور القرار الوزارى لافتتاح الفرع الدولى المقام على مساحة 525 فدانًا، بما يعادل مساحة جامعة القاهرة 8 مرات، ليكون جامعة موازية للتخصصات النادرة واحتضان الكفاءات.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق، الحضور بمناسبة عيد تحرير طابا والذى كان لكلية الحقوق وأساتذتها دور بارز فى استعادتها من خلال التحكيم الدولى، وأكد أهمية شعبة اللغة الإنجليزية فى تخريج وتأهيل كوادر قادرة على التعامل باللغة القانونية الأجنبية وأن هذا العلم يعد نقلة نوعية فى مجال التعليم القانونى فى مصر.

وتفقد الحضور قاعات المحاضرات والمكتبة الخاصة بالمبنى، وتم توزيع شهادات التخرج على أوائل خريجى دفعتى 2011،2012 من شعبة اللغة الإنجليزية.