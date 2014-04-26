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غدًا.. العليا للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر هيئة الاستعلامات

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غدًا.. العليا للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر هيئة الاستعلامات غدًا.. العليا للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر هيئة الاستعلامات

أعلن المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أنه سوف يعقد لقاءً صحفيًا غدًا الأحد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً فى مقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات.

وأهابت لجنة الانتخابات الرئاسية فى بيان صحفى بالإعلاميين والصحفيين، ومتابعى منظمات المجتمع المدنى، بسرعة تسجيل بياناتهم على موقع اللجنة، عن طريق تحميل أصل بطاقة الرقم القومى بتوجيهها مباشرة بواسطة جهاز الماسح الضوئى، علمًا بأنه يمكن إعادة تحميلها حال تحميل صورة ضوئية حتى يتسنى لها إتمام التسجيل على الوجه الصحيح، لأنه حال عدم الإدخال بصورة صحيحة سوف يؤدى إلى رفض التسجيل لعدم إدخال البيانات بصورة صحيحة على الموقع.

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