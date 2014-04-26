بالفيديو .. هدف الدقيقة 94 يصعد بالأهلي لدور المجموعات في الكونفدرالية

بهدف في الدقيقة 94، يتأهل الأهلي لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية رغم الخسارة أمام مضيفه الدفاع المغربي 2-1 في إياب دور الـ16 من البطولة.

أحرز ثنائية اصحاب الأرض أحمد شاغو ولانجو لاما في الدقيقتين 62 و78، وفي الدقيقة 94 يحرز أحمد رؤوف أول أهدافه بالقميص الأحمر.

وشهدت المباراة لقطة فاصلة، حيث احتفل لاما بهدفه في الأهلي بخلعه قميصه، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرد، ليتسبب في خوض فريقه عشر دقائق من المباراة بعشرة لاعبين.

وكان المارد الأحمر قد فاز في الذهاب الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي بهدف عبد الله السعيد.

دفاع الأهلي كان دون المستوى تحديدا في الشوط الثاني الذي شهد ضغط كبير من الدفاع وفشل كبير في التغطية من سعد سمير ووائل جمعة.

شديد قناوي كان ثغرة واضحة شكلت تهديدا واضحا على الفريق الأحمر، ويتحمل جزء كبير من مسؤولية الهدفين.

الهدف الأول جاء من ركلة جزاء ارتكبها شديد قناوي بسذاجة دفاعية، ونجح أحمد شاغو في تسجيلها. (شاهد الهدف)

وجاء الثاني من كرة عرضية أرضية سجلها لانجو لاما بدون رقابة. (شاهد الهدف)

هدف الأهلي الحاسم جاء من عرضية أرضية أرسلها جدو من الجانب الأيسر، استقبلها أحمد رؤوف داخل المرمى مباشرة. (شاهد الهدف)