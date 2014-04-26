تعرّفي إلى اطلالات النجمة الهندية بريانكا شوبرا

ممثلة، ومغنية وملكة جمال العالم للعام 2000، نجاحها في مجال التمثيل مكنها من أن تصبح من النجمات الأعلى أجراً في بوليوود، وجمالها جعلها من أكثر الفنانات المحبوبات في الهند وفي العالم، وأسلوبها الأنيق في اختيار ملابسها جعلها أيضاً مثالاً يحتذى به في الموضة، واليوم سنتعرف الى اطلالتها وعلى أسلوبها المميز.

تمتلك Priyanka أسلوباً جريئاً ومغامراً، فهي تعشق الألوان القوية والنقشات وكيف لا وهي هندية! كما تعشق الموضة وتتابعها دائماً حيث ترتدي أحدث وآخر ابتكارات مصممي الأزياء العالميين، وقلما نراها تكرر الملابس ذاتها لأكثر من مرة.

تفضل Chopra الفساتين الأنيقة التي تصل للركبة والتي ترتديها كثيراً وخاصة لمناسباتها الرسمية بألوان متعددة أغلبها تكون زاهية، كما تحب التنانير القصيرة كونها تمتلك قواماً ممشوقاً وطويلاً، وكثيراً ما نراها ترتدي البنطلونات القماشية العريضة، أو بنطلونات الجينز التي تفضلها لاطلالاتها العملية والصباحية. أما للسجادة الحمراء فهي غالباً ما تعود لتراثها الغني لتستوحي منه وكثيراً ما ترتدي الساري الهندي التقليدي.

Priyanaka تعشق الاكسسوار وغالباً ما تتمم اطلالاتها بالاكسسوارت الكبيرة وخاصة الذهبية التي تليق بسمار بشرتها كثيراً، وتختار في الكثير من الأحيان نظارات طبية كبيرة الحجم لتعطي أسلوبها بعض الجدية والالتزام.

هي مهووسة بالأحذية وخاصة تلك ذات الكعب العالي، حيث نادراً ما تستبدلها بالكعوب المنخفضة حتى للاطلالات الصباحية، ومصمم الأحذية المفضل لديها هو Christian Louboutin وتمتلك كمية كبيرة من تصميماته.

جمالها فتان وتعززه بالمكياج القوي وخاصة الكحل الأسود على عيونها وأحمر الشفاه القوي، كما أنها تعتمد تسريحات طبيعية وأنيقة لشعرها.

أناقتها وجمالها مكّناها من لفت أنظار بيوت الأزياء العالمية مثل Jean Paul Gaultier، وAlberta Ferretti كما أنها أول ممثلة و عارضة أزياء هندية تصبح الوجه الاعلامي لعلامة Guess التجارية، وقد شبهوها بـ Sofia Lauren في شبابها.

ان كنت من معجبي بريانكا شوبرا هذه الممثلة الرائعة والجميلة استوحي من اطلالاتها الأجمل التي اخترناها لك.

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