غداً.. ندوة لاتحاد جمعيات التنمية الإدارية بهيئة الرقابة المالية

ينظم إتحاد جمعيات التنمية الإدارية بالتعاون مع جمعية الخدمات بهيئة الرقابة المالية غداً الأحد ندوة بعنوان "رؤية مستقبلية حول منظمات المجتمع الأهلى فى دعم المشروعات متناهية الصغر بين الدستور والتشريعات القانونية".

وتناقش الندوة سلسلة من المحاور فى مقدمتها الدستور الجديد ودعمه للشباب، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فضلاً عن دور منظمات المجتمع الأهلى فى تفعيل المشروعات متناهية الصغير.

ويشارك فى الندوة الدكتور صفوت النحاس رئيس إتحاد جمعيات التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية .

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