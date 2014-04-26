"اليوم السابع": مبارك يستقبل اتهامات قتل المتظاهرين بالضحك

تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، كواليس محاكمة القرن والتى استقبل خلالها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تهم قتل المتظاهرين بالسخرية والضحك، فيما اكتفى نجله جمال مبارك بتدوين ملاحظات خلال وجدهم وآخرين داخل القفص.

وتحت عنوان "أغرب الفتاوى الجنسية لشيوخ زمن الثورة"، يرصد عدد الأحد فى ملف خاص، عدد من الفتاوى الغريبة التى لاقت استنكار عموم المصريين، وكبار مشايخ وعلماء الأزهر.

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