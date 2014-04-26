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وزير الأوقاف يوفد أحمد عجيبة فى إلقاء كلمة بمؤتمر الطريق إلى القدس

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وزير الأوقاف يوفد أحمد عجيبة فى إلقاء كلمة بمؤتمر الطريق إلى القدس وزير الأوقاف يوفد أحمد عجيبة فى إلقاء كلمة بمؤتمر الطريق إلى القدس

يسافر مساء غد الأحد الدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعميد كلية أصول الدين بطنطا للمشاركة فى مؤتمر الطريق إلى القدس الذى يعقد بالعاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين القادم.

ومن المقرر أن يلقى عجيبة كلمة وزير الأوقاف تحت عنوان "مكانة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومواجهة صناعة الرواية لتهويد القدس".

ويؤكد الوزير فى كلمته على أن وضع القدس يعبر بقوة ووضوح عن وضع الأمة العربية قوة وضعفاً، ذلك أن الأمة حال قوتها لا يمكن أن تفرط فى ذرة من تراب مدينة القدس ولا فى أقصاها، فإذا كان بيت المقدس فى قبضة العرب والمسلمين فهذا دليل قوتهم وعزتهم، وهو ما شهد به التاريخ أما إذا كان القدس فى أيدى أعداء الأمة فهذا دليل على ضعفها وعجزها.

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