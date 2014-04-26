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ساوثهامبتون يهزم إيفرتون بهدفين ويبعده عن المربع الذهبي

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ساوثهامبتون يهزم إيفرتون بهدفين ويبعده عن المربع الذهبي ساوثهامبتون يهزم إيفرتون بهدفين ويبعده عن المربع الذهبي

صورة من مباراة إيفرتون وساوثهامبتون

تغلب فريق ساوثهامبتون على فريق إيفرتون بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات الجولة 36 من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف اللقاء انتولين الكاراز فى مرماه فى الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف سيموس كوليمان هدف ساوثهامبتون الثانى فى الدقيقة 31 أيضا بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 52 نقطة فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 69 نقطة فى المركز الخامس.

وبهذه النتيجة ابتعد التوفيز عن حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية الدوري، حيث يتفوق عليهم فريق أرسنال بفارق نقطة وسيلعب مباراة يوم الإثنين أمام نيوكاسل.

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