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تأجيل محاكمة 120 إخوانيًا بتهمة التحريض على العنف لجلسة 5 و6 مايو لإحضار المتهمين

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تأجيل محاكمة 120 إخوانيًا بتهمة التحريض على العنف لجلسة 5 و6 مايو لإحضار المتهمين تأجيل محاكمة 120 إخوانيًا بتهمة التحريض على العنف لجلسة 5 و6 مايو لإحضار المتهمين

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية ،برئاسة المستشار أحمد عطية ،تأجيل محاكمة 120 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية ،في قضية ائتلاف المنشآت العامة بالإسماعيلية ،إلي جلستي يومي 5 و 6 مايو المقبل لإحضار المتهمين من محبسهم.
> كانت قوات الأمن ،قد ألقت القبض علي المتهمين خلال أحداث العنف التي شهدتها الإسماعيلية ،عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس الماضي، حيث يواجه المتهمون تهم اقتحام واتلاف المنشآت العامة والخاصة والقتل العمد والانضمام إلى تنظيم محظور قانونا والاخلال بالأمن والسلم العام وترويع المواطنين والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
> وفى سياق ،قررت نفس المحكمة إخلاء سبيل 15 متهما في قضية اقتحام قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء ،عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لعدم وجود أدلة مادية تدين المتهمين في القضية سوي تحريات رجال المباحث.

أ ش أ

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