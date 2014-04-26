بعد ظهوره فى مصر..ننشر طرق الإصابة والوقاية من فيروس كورونا

أصيب المجتمع المصرى بحالة من الفزع بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن ظهور أول إصابة لشاب مصرى (27 سنة) قادما من السعودية ، حيث تم اكتشافه لدى وصوله إلى مطار القاهرة ، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية ، وهو المرض الذى أودى بحاية 92 مواطن سعودى وإصابة 299 آخر .

منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا ينتمي إلى العائلة التي ينتمي إليها فيروس “سارس”، إلا أن الفرق بين الفيروسين يكمن في أن السارس عدا عن كونه يصيب الجهاز التنفسي يتسبب بالتهاب في المعدة والأمعاء، أما كورونا فيختلف عن السارس في أنه يسبب التهابا حادا في الجهاز التنفسي، ويؤدي بسرعة إلى الفشل الكلوي.

كيفية انتقال المرض إلى الانسان

> كمعظم الفيروسات التي تصيب جهاز التنفس ينتقل المرض عن طريق تلوث الأيدي، والرذاذ والمخالطة المباشرة مع سوائل وإفرازات المريض وجزئيات الهواء الصغيرة حيث يدخل الفيروس عبر أغشية الأنف والحنجرة.

فترة حضانة الفيروس

> حسب الدراسات ففترة حضانة فيروس كورونا الشرق الأوسط يعتقد انها في الغالب ١٢ يوما.

> ويمكن للفيروس الاحتفاظ بقدرته الإمراضية خارج جسم الإنسان لمدة ستة أيام في بيئة سائلة وثلاث ساعات على الأسطح الجافة.

أعراض المرض

> تؤدي الإصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط في العادة إلى التهاب قناة التنفس العلوية وبأعراض مشابهه للإنفلونزا مثل العطاس، والكحة، وإنسداد الجيوب الأنفية، وإفرازات مخاطية من الأنف مع ارتفاع درجة الحرارة وأيضا قد يؤدي إلى إصابة حادة في الجهاز التنفسي السفلي، والالتهاب الرئوي ، بالإضافة إلى التأثير على الجهاز التنفسي فأن فيروس كورونا الشرق الأوسط قد يؤدي إلى فشل الكلى مع احتمال عالي للوفاة خصوصا لدى المسنيين أو من لديهم أمراض مزمنه أو المثبطين مناعيا.

طرق الوقاية من الفيروس

> تتمثل طرق الوقاية من الاصابة بالفيروس في عزل المصاب، غسل اليدين، استخدام الكمامات في أماكن الزحام.

العلاج

> لايوجد علاج نوعي للفيروس، وتعد الأدوية المستخدمة مساندة فقط وتهدف في الغالب إلى خفض درجة حرارة المريض مع استخدام الوسائل المدعمة للتنفس، وتم التوصل مبدئيا إلى لقاح أولي واقي من الفيروس، ولكن لازال في مرحلة الاختبارات الأولي.

يجب الانتباه إلى الامور التالية عند اصابة شخص ما بمرض كورونا الفيروسي:

> الابتعاد عن الأماكن الرطبة، تهوية المنزل جيداً مع تدفئته جيداً ايضاً، ارتداء قناع (كمامات ) للوقاية من العدوى بالمرض، كما يجب أن يتم عزل المصاب بغرفة خاصة به و عدم الاحتكاك به وبأغراضه الخاصة حتى يتم الشفاء.