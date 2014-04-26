مُدرب التليفونات: واثق من بقاء الفريق بالدورى الممتاز

عبر إيهاب جلال المدير الفنى لتليفونات بنى سويف عن سعادته بعما تغلب فريقه على ضيفه فريق وادى دجلة بهدف سجله فتحى حسنى، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على الملعب الفرعى بإستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس بالجولة الـ19 من المجموعة الثانية ببطولة الدورى.

وأوضح جلال أنه واثق من عدم هبوط التليفونات للقسم الثاني رغم صعوبة المنافسة مع أندية كبرى مثل المصري البورسعيدي وطلائع الجيش فى الجولتين المتبقيتين من عمر المسابقة المحلية، مشيرًا إلى أن فريقه سيواصل تحقيق النتائج الإيجابية خلال الأسابيع المتبقية من عمر البطولة المحلية من أجل تحسين مركزه بجدول ترتيب المجموعة، والبقاء فى الدورى العام بالموسم المقبل.