أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

براءة 125 إخواني بالمنوفية بينهم أساتذة جامعيين من تهم التجمهروالتحريض علي العنف

Google+ Print
براءة 125 إخواني بالمنوفية بينهم أساتذة جامعيين من تهم التجمهروالتحريض علي العنف براءة 125 إخواني بالمنوفية بينهم أساتذة جامعيين من تهم التجمهروالتحريض علي العنف

أصدرت محكمة جنح شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم ، حكمًا بالبراءة لـ125 إخوانيًا من أنصار الرئيس المعزول متهمين بالتظاهر والتجمهر والتحريض على العنف وتكدير السلم والأمن العام بينهم ابناء القيادى الإخوانى “بدر الفلاح عمر” ومحمد أيمن سلام مدير مكتب محافظ المنوفية السابق محمد على بشر وعدد من أساتذة الجامعات.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية أنه ينتظر قرار الحكم بالإفراج عنهم أو تقديم إستئناف على الحكم بالبراءة.

وأكد طارق شومان محامى جماعة الإخوان أن منذ شهور وهو أمام قضايا لا وجود لأى أدلة مادية بها وأن الأحكام بالبراءة تدين النيابة العامة التى قررت إستمرار حبس المتهمين لأكثر من 8 شهور بناء على تحريات المباحث والأمن الوطنى دون أى دلائل مادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا