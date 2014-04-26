براءة 125 إخواني بالمنوفية بينهم أساتذة جامعيين من تهم التجمهروالتحريض علي العنف

أصدرت محكمة جنح شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم ، حكمًا بالبراءة لـ125 إخوانيًا من أنصار الرئيس المعزول متهمين بالتظاهر والتجمهر والتحريض على العنف وتكدير السلم والأمن العام بينهم ابناء القيادى الإخوانى “بدر الفلاح عمر” ومحمد أيمن سلام مدير مكتب محافظ المنوفية السابق محمد على بشر وعدد من أساتذة الجامعات.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية أنه ينتظر قرار الحكم بالإفراج عنهم أو تقديم إستئناف على الحكم بالبراءة.

وأكد طارق شومان محامى جماعة الإخوان أن منذ شهور وهو أمام قضايا لا وجود لأى أدلة مادية بها وأن الأحكام بالبراءة تدين النيابة العامة التى قررت إستمرار حبس المتهمين لأكثر من 8 شهور بناء على تحريات المباحث والأمن الوطنى دون أى دلائل مادية.