أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزيرة الإعلام تصل الكويت للمشاركة فى الملتقى الإعلامى العربى غداً بالكويت

Google+ Print
وزيرة الإعلام تصل الكويت للمشاركة فى الملتقى الإعلامى العربى غداً بالكويت وزيرة الإعلام تصل الكويت للمشاركة فى الملتقى الإعلامى العربى غداً بالكويت

درية شرف الدين

وصلت الدكتورة درية شرف الدين ،وزيرة الاعلام ،مساء اليوم  السبت ، الى الكويت فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشارك خلالها فى الدورة الحادية عشرة من اعمال الملتقى الإعلامى العربى ،الذى يعقد فى الكويت مساء غد الأحد ،تحت عنوان “الإعلام تحولات وتحديات” ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر إبريل الحالى ،برعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ،رئيس مجلس الوزراء.

وكانت وزيرة الاعلام ،قد صرحت فى وقت سابق من اليوم ،بانها ستلقى كلمة فى الملتقى تحت عنوان “دور الإعلام بين رؤية الدولة وتطلعات الممارسين ” ·

ويشارك فى الملتقى عدد كبير من وزراء الإعلام العرب ،والمفكرين ،والإعلاميين ،والصحفيين العرب ،والاجانب ·
> وكان الأمين العام ،لهيئة الملتقى الإعلامى العربى ماضى خميس ،قد صرح فى وقت سابق من اليوم ،بأن “اهمية هذا الملتقى فى تحالف العديد من الجهات والهيئات المحلية والإقليمية المعنية بقضايا الاعلام وعلى رأسها جامعة الدول العربية ممثلة بقطاع الاعلام ، لكون الملتقى عضوا مراقبا فى اللجنة الدائمة للاعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب” ·

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا