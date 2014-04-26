وزيرة الإعلام تصل الكويت للمشاركة فى الملتقى الإعلامى العربى غداً بالكويت

وصلت الدكتورة درية شرف الدين ،وزيرة الاعلام ،مساء اليوم السبت ، الى الكويت فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشارك خلالها فى الدورة الحادية عشرة من اعمال الملتقى الإعلامى العربى ،الذى يعقد فى الكويت مساء غد الأحد ،تحت عنوان “الإعلام تحولات وتحديات” ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر إبريل الحالى ،برعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ،رئيس مجلس الوزراء.

وكانت وزيرة الاعلام ،قد صرحت فى وقت سابق من اليوم ،بانها ستلقى كلمة فى الملتقى تحت عنوان “دور الإعلام بين رؤية الدولة وتطلعات الممارسين ” ·

ويشارك فى الملتقى عدد كبير من وزراء الإعلام العرب ،والمفكرين ،والإعلاميين ،والصحفيين العرب ،والاجانب ·

> وكان الأمين العام ،لهيئة الملتقى الإعلامى العربى ماضى خميس ،قد صرح فى وقت سابق من اليوم ،بأن “اهمية هذا الملتقى فى تحالف العديد من الجهات والهيئات المحلية والإقليمية المعنية بقضايا الاعلام وعلى رأسها جامعة الدول العربية ممثلة بقطاع الاعلام ، لكون الملتقى عضوا مراقبا فى اللجنة الدائمة للاعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب” ·

أ ش أ