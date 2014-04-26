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الكهرباء: نشكر المواطنين على حسن تعاونهم معنا

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الكهرباء: نشكر المواطنين على حسن تعاونهم معنا الكهرباء: نشكر المواطنين على حسن تعاونهم معنا

الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء

تقدم الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بالشكر للمواطنين، في جميع المحافظات لحسن تعاونهم مع الوزارة، وتخفيف الأحمال من تلقاء أنفسهم، مؤكدًا أن ذلك سر عدم انقطاع التيار الكهربائي، الأيام الماضية.

وأكد اليمانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامح “الحياة الآن”، الذي يعرض على قناة “الحياة”، أن وعى المواطنين، ومساهمتهم في تخفيض الأنوار وتقليل استخدام التكيفات في فترة الذروة، التي تتراوح من 6 إلى 10 مساءً، وفر 20% من الكهرباء، فلم تضطر الوزارة إلى قطعها كما كان معتادًا.

ومن ناحية أخرى، نفى اليمانى دراسة الوزارة لزيادة الكهرباء، موضحًا أنه أمر لا يقع ضمت اختصاصات الوزارة، ومجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها رفع الأسعار.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء يبحث إعادة هيكلة الأسعار، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، وصدور قرار تحريك أسعار الغاز الطبيعى، وصدور هذا القرار جعل بعض وسائل الإعلام تنشر معلومات مغلوطة، بعد أن اختلط عليها الأمر وفهمت أن الغاز والكهرباء سيشهدان ارتفاعا في الأسعار معًا.

كما ناشد المواطنين، الإبلاغ عن أي سرقات للكهرباء بعد أن تم تحرير 10000 محضر لسرقات كابلات الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحاضر المحررة أثبتت أن 5% من كهرباء يتعرض للسرقة.

وعلى صعيد آخر، أعلن اليمانى عن انتهاء كافة أعمال الصيانة في المحطات، بعد شهر ونصف من الآن، أي قبل شهر رمضان، فضلًا عن بدء تشغيل محطتين جديدتين تنتجان 2400 ميجا وات.

كانت وزارة الكهرباء، في بيام رسمى، صدر منذ قليل، قد تقدمت بالشكر لكل المواطنين الذين ساهموا في تخفيف الأحمال، وتناشدهم الاستمرار في فصل الصيف، ومحاولة تثبيت التكيفات على 25 درجة فقط، وعدم الوصول إلى 18 درجة، حفاظًا على صحتهم، وتوفيرًا للكهرباء.

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