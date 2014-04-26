فتيات “ثوار” تُشكلن جدار بشري بين المتظاهريين والأمن أمام الإتحادية لمنع الاشتباك

قامت منذ قليل عشرات الفتيات من المشاركات في مسيرة جبهة طريق الثورة “ثوار” بتشكيل جدار بشري أمام قوات الامن بجوار قصر الإتحادية لمنع نشوب اشتباكات واستمرار سلمية المسيرة حتى انتهائها .

وكانت مسيرة جبهة طريق الثورة “ثوار” المشارك في فيها حركات شباب 6 إبريل بجبهتيها ، الأشتراكيون الثوريون وأحزاب مصر القوية والدستور والتحالف الشعبي و التيار الشعبي وصلت إلى قصر الإتحادية ، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر .

فيما أغلقت قوات الأمن شارع الميرغني أمام المسيرة لعدم وصولها إلى البوابة الرئيسية للقصر ، كما رفع المتظاهرون صور للنشطاء المقبوض عليهم تطبيقًا لقانون التظاهر مطالبين بالإفراج عنهم وإلغاء القانون .

(المراسل : بكر الشرقاوي)