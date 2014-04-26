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سوزان نجم الدين: "ادعولي أخلص ع خير" !

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سوزان نجم الدين: "ادعولي أخلص ع خير" ! سوزان نجم الدين: "ادعولي أخلص ع خير" !

انتهت الفنّانة السّوريّة سوزان نجم الدّين منذ أيّام من تصوير مشاهدها ضمن المسلسل الخليجي الجديد "وش وجعك" للمخرجة السّوريّة رشا شربتجي.

ونشرت نجم الدّين مجموعة من الصّور الحديثة لها من كواليس مسلسل "وش وجعك"، وكتبت تعليقاً طريفاً لجمهورها، قالت فيه: "عم حضّر لآخر مشهد إلي بالمسلسل الخليجي اللي طلعت فيه إشاعة خطبتي عالثري الخليجي.. ههههه ادعولنا نخلص على خير وبلا إشاعات جديدة..بحبكن".

يشار إلى أنّ شائعة خطوبة سوزان من ثري عربي لاحقتها الشّهر الفائت، بسبب صور مسرّبة من كواليس "وش وجعك" ترتدي فيها الثّوب الأبيض ويقوم رجل خليجي بوضع خاتم الخطوبة بإصبعها، ما جعل جمهورها يعتقد أنّها ارتبطت برجل خليجي وانفصلت عن زوجها سراج الأتاسي.

 

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