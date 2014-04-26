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هيئة الأوقاف تناقش كيفية الاستثمار الأفضل لأموال الوقف

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هيئة الأوقاف تناقش كيفية الاستثمار الأفضل لأموال الوقف هيئة الأوقاف تناقش كيفية الاستثمار الأفضل لأموال الوقف

استعرض مجلس إدارة هيئة الأوقاف فى اجتماعه اليوم ،برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ،والمهندس صلاح جنيدى مشروعات الهيئة خلال الفترة المقبلة وسبل تنمية اموال الوقف فى مشروعات تنموية.
> كما استعرض الاجتماع مشروع انشاء اتحاد هيئات الاوقاف العربية ،الذى اعلن عنه وزير الاوقاف ،فى وقت سابق ليكون قوة اقتصادية ضخمة ،ولاستثمار امكانات هيئات الاوقاف العربية ،فى مشروعات تنموية خاصة مع موافقة بعض الهيئات على المقترح المصرى ودراسته من قبل الهيئات الاخرى.
> وفى سياق متصل ،استعرض ايضا ،الموضوعات المطروحة على المؤتمر الاقتصادى الثانى لهيئة الأوقاف المصرية المقرر عقده فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل بالقاهرة ،لطرح مشروعات جديدة تمولها هيئة الأوقاف فى مختلف المحافظات.
> وأعلن وزير الاوقاف ،إمكانية مشاركة الهيئة مع اتحادات وكيانات اقتصادية -اوربية ،وروسية ،فى إقامة صوامع لتجميع الغلال واستثمارها فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير الفاقد فى الغلال ومنها القمح نتيجة لسوء اعمال التجميع، مشيرا الى ،انه تلقى خلال زيارته الأخيرة لفرنسا طلبات من شركات للتعاون مع هيئة الأوقاف فى مشروعات تنموية وغذائية.
> أ ش أ

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