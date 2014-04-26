إيتو ينعي “فيلانوفا” عبر تويتر

نعى الكاميروني المخضرم صامويل إيتو مهاجم تشيلسي الإنجليزي اليوم المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني تيتو فيلانوفا، الذي وافته المنية ظهر الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، دام ما يقرب من عامين ونصف.

وكتب إيتو على حسابه الرسمي في “تويتر”، “أريد أن أقدم التعازي لوفاة تيتو، كنت سعيد الحظ للتعرف على شخص رائع ومحترف، ولكنه الآن رحل عن عالمنا.. أرقد في سلام”.

وقد تواجد اللاعب الكاميروني في صفوف فريق برشلونة في العام الأول لقيادة الإسباني بيب جوارديولا لفريق برشلونة، وكان فيلانوفا وقتها يعمل مساعدًا له.

وتوفى فيلانوفا عن عمر يناهز الـ45 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان الحلق والغدة النكافية، الذي أصابه بنهاية عام 2011.

وكالات