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مدير الكرة بروما يثق في بقاء بيانيتش بصفوف الفريق

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مدير الكرة بروما يثق في بقاء بيانيتش بصفوف الفريق مدير الكرة بروما يثق في بقاء بيانيتش بصفوف الفريق

بيانيتش

قلل والتر ساباتيني مدير الكرة في نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من أهمية الشائعات التي تحدثت عن احتمال انتقال لاعب وسط الفريق البوسني ميراليم بيانيتش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المُقبل، قائلًا أن اللاعب سيستمر في صفوف الفريق.

ونقلت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن ساباتيني قوله “في عالم كرة القدم المفاجأت أمر عادي، إلا إننا نتحدث كل يوم مع اللاعب، وأنا أعتقد أن قرارًا إيجابيًا سيُتخذ قبل نهاية الموسم أو قبل نهاية مايو”.

وأضاف ساباتيني قوله “بعد ذلك ستنطلق نهائيات كأس العالم وستصبح الأمور أكثر تعقيدًا.”

وتألق بيانيتش الليلة الماضية عندما أحرز الهدف الأول لفريقه خلال المباراة التي فاز فيها 2-صفر على ميلان في الدوري الإيطالي.

وكان لوران بلان مدرب سان جيرمان بطل فرنسا قال في يناير كانون الثاني الماضي أن ناديه يرغب في التعاقد مع بيانيتش، وقالت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب سينتقل إلى النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

ويحتل روما المركز الثاني بين فرق دوري إيطاليا العشرين مٌتخلفًا بخمس نقاط عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

وكالات

 

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