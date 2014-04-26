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390 معتمراً يغادرون ميناء سفاجا إلى ينبع السعودى

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390 معتمراً يغادرون ميناء سفاجا إلى ينبع السعودى 390 معتمراً يغادرون ميناء سفاجا إلى ينبع السعودى

غادر ميناء سفاجا البحري اليوم السبت، 390 معتمرا مصريا على متن العبارة ” محبة ” إلى ميناء ينبع السعودي لأداء مناسك العمرة .
> وقال اللواء محمود عبد الخالق ،مدير ميناء سفاجا البحري ، إن سلطات الميناء بالتنسيق مع أمن الموانئ ومصلحة الجوزات قامت بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين وتوفير كل الاحتياجات خلال تواجدهم في الميناء وحتى المغادرة والتيسير عليهم خلال رحلة السفر.
> وأضاف أن ،حركة نقل الركاب والبضائع تسير بشكل طبيعي بالميناء ،ومن المنتظر أن تغادر العبارة الرياض وهي تقل عددا من العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الخط الملاحي بين سفاجا وميناء ضبا السعودي.

أ ش أ

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