الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق الشرقية الجبلية ظهرا وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق خاصة غربا ليكون حاراً نسبياً إلى حار نهاراً خاصة على المناطق الداخلية ومعتدل الحرارة ليلاً والرياح معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا لتكون مثيرة لبعض الغبار أحيانا ظهرا على بعض المناطق الداخلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 14 - 30 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الحادية عشر و48 دقيقة صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الخامسة و 42 دقيقة عصرا .

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