بالفيديو - إيفرتون ' يهزم نفسه ' أمام ساوثامبتون لصالح أرسنال

سجل ألكاراز وكولمان مدافعا إيفرتون هدفين عكسيين في شباك فريقهم أمام مضيفه ساوثمبتون في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بهما المباراة لصالح أصحاب الأرض.

ومنح إيفرتون فريق أرسنال فرصة الابتعاد بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بـ4 نقاط كاملة في حال فوزه على نيوكاسل يوم الإثنين.

وافتتح الباراجوياني ألكاراز مدافع إيفرتون أهداف المباراة في الدقيقة الأولى بعد أن حول عرضية ريكي لامبرت برأسه في شباك تيم هاورد، وفي الدقيقة 31 حول كولمان عرضية من الناحية اليمين برأسه في شباك تيم هاورد مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني استطاع ساوثمبتون الحفاظ على النتيجة بل كاد أن يضيف الثالث لولا قائم تيم هاورد الذي تصدى لتسديدة لامبرت.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ساوثمبتون إلى 52 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد إيفرتون عند69 نقطة في المركز الخامس.

شاهد أهداف المباراة