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برشلونة يعلن الحداد 3 أيام على رحيل فيلانوفا

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برشلونة يعلن الحداد 3 أيام على رحيل فيلانوفا برشلونة يعلن الحداد 3 أيام على رحيل فيلانوفا

برشلونة، (إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني حدادا من ثلاثة أيام على وفاة مدربه السابق تيتو فيلانوفا الذي رحل عن عمر يناهز 45 عاما.

وسينتهي الحداد يوم الاثنين باقامة قداس ديني بكاتدرائية برشلونة (شمال شرق إسبانيا).

وأعلن النادي الكتالوني أن لاعبي الفريق سيرتدون شارات سوداء في مواجهة فياريال بالليجا.

وبالنسبة لباقي قطاعات النادي وكل أقسامه الادارية فإنها أيضا ستشهد ارتداء شارات سوداء من قبل أعضائها سواء أثناء المشاركة في مبارايات أو مؤتمرات.

هذا كما أعلن النادي أن السبت المقبل وقبل مباراة برشلونة وخيتافي في كامب نو فإن اللاعبين سيقفون دقيقة حداد على روح الفقيد وكذلك في أي مبارايات أخرى ستقام بمنشآت تابعة له.

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