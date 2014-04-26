ضبط أسلحة ومخدرات ومخالفات مرورية في حملة أمنية بالمنيا

نجحت السلطات الأمنية بالمنيا، اليوم السبت ، أثناء حملة مكبرة للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة أسفرت عن ضبط 15 قطعة سلاح 85 طلقه نارية.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي بالمديرية قرارًا بضبط 15 قطعة سلاح منها 5 بنادق آليه وفردين خرطوش و7 فرد محلي الصنع وطلقة نارية، بحوزة 15 شخصا.

كما تم ضبط حمادة لطفي توفيق 39 سنة عامل ومقيم ببني غني بسمالوط، بحوزته بندقية آلية و22 طلقة، تحرر المحضر رقم 2951 لسنة 2014 إدارى مركز سمالوط، وضبط وحيد. م. ع 21 سنة، ومقيم بالدوادية بمركز المنيا بحوزته بندقية آلية و30 طلقة تحرر المحضر رقم 791 لسنة 2014 إداري قسم المنيا الجديدة ، كما تم ضبط 13 متهما آخر بحوزتهم قطع سلاح وطلقات نارية.

كما شنت مديرية أمن المنيا، اليوم السبت ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمني، أسفرت عن ضبط 1053 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 64 دراجة بخارية بدون ترخيص ، 6 قطع سلاح أبيض بالمنيا .

كما نجحت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بالمنيا،اليوم السبت ، من ضبط 3 عاطلين ، وبحوزتهم 6 كيلو من نبات البانجو المخدر ، بقصد الإتجار بالمنيا .حيث ضبط عاطف صلاح سنوسى 30 سنة عاطل ، ومقيم عطفة حيد بالعدوة ، وخالد أحمد بدوى 32 سنة ، ومقيم برطباط بمغاغة ، وبكر جمال بكر 19 سنة عاطل ، ومقيم ببندر سمالوط ، وبحوزة كل منهم ، لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو تزن 2 كيلو جرام ، بقصد الإتجار بالمنيا.