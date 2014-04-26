محلب يلتقي برئيس وزراء الكونغو في تنزانيا

التقى المهندس إبراهيم محلب ،رئيس مجلس الوزراء ، برئيس وزراء الكونغو اليوم السبت ،وذلك فى القصر الرئاسي بالعاصمة التنزانية دار السلام ، حيث تم التباحث حول الأوضاع السياسية والإقليمية وتطورات الأوضاع في مصر، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس التنزاني جاكيا كي كويت للقادة والزعماء ورؤساء الوفود الافريقية الذين شاركوا فى احتفالات تنزانيا بالعيد ال50 للوحدة.

كما شارك محلب ،الزعماء والقادة الافارقة في زرع شجرة ” شجرة كل الرؤساء للدول الافريقية ” وذلك بالقصر الرئاسي في إطار احتفالات تنزانيا بذكرى الوحدة.

كان رئيس الوزراء ،قد توجه عقب انتهاء الاحتفالية التى أقيمت في الاستاد القومي بدار السلام بصحبة الزعماء والرؤساء فى حافلة واحدة الى مقر القصر الرئاسي التنزاني.

أ ش أ