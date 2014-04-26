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النتائج الأولية تؤكد تقدم المرشح عبد الله عبد الله فى الانتخابات الأفغانية

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النتائج الأولية تؤكد تقدم المرشح عبد الله عبد الله فى الانتخابات الأفغانية النتائج الأولية تؤكد تقدم المرشح عبد الله عبد الله فى الانتخابات الأفغانية

أعلنت  السلطات الانتخابية الأفغانية ، اليوم السبت ، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من أبريل ، ويتوقع أن تظهر تقدم وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ، الذي احتل الصدارة في آخر عمليات الفرز الجزئية.

وأفادت نتائج جزئية نشرت الخميس بعد فرز أكثر من 80% من بطاقات الاقتراع، أن عبد الله عبد الله حصل على 43,8 بالمئة من الأصوات، أي أكثر بعشر نقاط من منافسه الرئيسي، الخبير الاقتصادي أشرف غاني (32,9%)، فيما جاء خلفهما زلماي رسول المقرب من الرئيس حميد كرزاي والذي لم ينل سوى 11,1 بالمئة.

وكان عبد الله عبد الله (53 عاما) احتل المرتبة الثانية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009، بحصوله على أكثر من 30 بالمئة من الأصوات. لكنه انسحب بعد أن ندد على غرار عدد من المراقبين، بعمليات تزوير كثيفة في تلك الانتخابات التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس كرزاي.

وأدلى الأفغان بأصواتهم في الخامس من أبريلمن دون تذكر، على الرغم من التهديدات التي أطلقتها حركة طالبان بشن هجمات، لانتخاب خلف للرئيس حميد كرزاي قبل أشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي. لذلك سيكون على الفائز في الانتخابات قيادة البلاد في مرحلة جديدة وغير واضحة الملامح، ما يثير مخاوف من تصعيد لأعمال العنف. كما ستلقى على عاتقه المهمة الصعبة لإنعاش يعتمد حتى الآن إلى حد كبير على المساعدة المالية الدولية.

وتنافس ثمانية مرشحين بالإجمال لخلافة كرزاي الذي حكم وحده هذا البلد الفقير البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة منذ سقوط طالبان في 2001 والذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.

 

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