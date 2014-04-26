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عضو "مجلس المحامين": نسعى للدفاع عن حقوق المواطن ليعيش حياة كريمة

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قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة ستقف بجوار أى مؤسسة تسعى إلى الدفاع عن حقوق المواطن ليعيش حياة كريمة، ولسنا بحاجة لتبرير أو تفسير لماذا هذه الحقوق فى أهداف الحملة، لأن لكل إنسان الحق فى العمل.

وأضاف "كريشة"، خلال كلمته فى المؤتمر المنعقد الآن، بنقابة المحامين الذى نظمته حملة "بصمة ضد البطالة"، أن الحملة أعلنت التزامها فى الدفاع عن المواطن، مشيرا إلى فخر نقابة المحامين فى حضورها بالمؤتمر التأسيسى لهذه المؤسسة، وهذا استكمالا للدور الذى تقوم به النقابة فى الدفاع عن الإنسانية، موضحا أن هذه المؤسسة تستهدف فى نشأتها غاية عظيمة.

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