نزار فرنسيس يكشف لـ"سيدتي نت" كلام أغنية عساف الجديدة

"شو بتخبّرونا" هي الأغنية الجديدة التي قام بتسجيلها "محبوب العرب"محمد عساف، مؤخّراً، في ستوديو طوني سابا في بيروت، والتي كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس ولحّنها الموسيقار ملحم بركات.

نزار فرنسيس كاتب كلمات الأغنية قال في حديث لـ"سيدتي نت": "إنّ هذه الأغنية شعبيّة ودسمة، وتُشبه ملحم بركات، وهي تميل إلى اللون الطربي الشعبي، لافتاً إلى أنّ عساف يملك صوتاً جميلاً وقادراً على أداء كلّ أنماط الغناء، وقد غنّاها بشكل جميل، كونه أحبّ الأغنية من قلبه، وهي تتميّز بالسهل الممتنع".

وكشف فرنسيس عن مقطع من كلام الأغنية، يقول فيه:

"أيام زمان

كان الهوى والقمر

كنا نقعد سوى ونسهر سوى

ونجوم الليل تشتّي حنان...".

واعتبر فرنسيس أنّ عساف ينتظره مستقبل أفضل من الذي هو فيه الآن، مشيراً إلى أنّ الساحة الفنية لم تشهد نجماً مثله، منذ أكثر من 10 سنوات، وقد أتى عساف وكسر المعادلة ليُثبت نفسه نجماً عربياً، إذ أتى في وقت نشهد فيه قحطاً فنياً. وأضاف فرنسيس: "عساف إنسانٌ وأكثرُ ما أحبّه فيه صوته. وأحبّ أنه فلسطيني استطاع أن يجمع الفلسطينيين على كلمة واحدة، واخترق حواجز كانت صعبة على غيره. وأيّ مدينة يُحيي فيها حفلة يُلاقي الترحاب بفعل الانتشار الفلسطيني حول العالم".

يُذكر أنّ هذا التعاون هو الرابع بين عساف وفرنسيس، بعد سلسلة أغنيات ناجحة، نذكر منها: "يا هالعرب"، و "يا دنيي عليّ شهدي"، و"صوت المقهورين"، وأغنية "يا حلالي يا مالي" التي تلاقي رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها في مخيم برج البراجنة في بيروت.

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