بدء التحقيقات في قضية وفاة بيتشز غيلدوف

بدأت التحقيقات الأوّلية في قضية وفاة الصّحافية الإيرلندية Peaches Geldof التي وجدت ميتة داخل منزلها في بلدة كينت بإنجلترا، في ظروفٍ غامضة، لتنضم بذلك إلى قافلة النجوم الذين غادرونا خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

ولقد تحدّد موعد أوّل جلسة تحقيق في 1 أيار/ مايو، حيث من المقرّر أن يُدلي الطّبيب الشرعي Roger Hatch بشهادته حول سبب الوفاة، فيما ستصدر الشّرطة أثناء الجلسة بياناً رسميّاً عن تقرير الطّبيب.

كما ستُفتح جلسة تحقيق كاملة حول القضية في أواخر شهر تموز/ يوليو.

وجاء هذا التّحقيق في القضية، بعد أسابيع من وفاة Geldof، إذ لم يُظهر الفحص الأوّلي للجثّة أيّ سبب للوفاة.

يُذكر أنّ الصّحافية ومقدّمة البرامج الإيرلندية Geldof البالغة من العمر 25 عاماً قد وجدت متوفّاة في 7 نيسان/ أبريل، وهي متزوّجة من الموسيقي Tom Cohen، ولديها منه طفلان.

تعرفوا الى المشاهير الذين حاولوا الانتحار