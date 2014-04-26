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بالصور .. قطع طريق “القاهرة ـ أسوان” الزراعي وإصابة 3 فى تجدد الاشتباكات بين عائلتين بسوهاج‎

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قطع طريق "القاهرة ـ أسوان" الزراعي

قطع طريق “القاهرة ـ أسوان” الزراعي

شهدت، اليوم  السبت ، قرية البلابيش بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج تجدد الاشتباكات بالأسلحة النارية (الخرطوش) بين عائلتى المناصرة والعمايرة ما أدي الى قطع الطريق الزراعى الشرقى القاهرة – اسوان امام قرية البلابيش .

ونتج عن الاشتباكات اصابة كلاً من نبيل عوض الصغير مصابا بطلق ناري بالساق “ينتمى لعائلة العمايرة” ،و الدندراوي عبد اللاه عثمان مصابا بطلق ناري بالفخذ “تصاف وجوده بالمكان” ،و محاسن محمود “ربة منزل” اصيبت بمنزلها بطلق ناري بالكتف) .

ومن ناحية اخري، قامت أجهزة الأمن بسوهاج بالدفع بعدد 6 مدرعات و4 سيارات امن مركزي ومصفحتين، بالإضافة إلى قوات من الأمن المركزي وفرق الأمن ومجموعات قتالية لفك الاشتباك وإعادة فتح الطريق مرة اخري والتنسيق مع كبار العائلات بقرية البلابيش لوقف تبادل النيران وإعادة فتح الطريق.

ومن الجدير بالذكر ان لجنة المصالحات برئاسة المستشار ابو المجد احمد علي فشلت منذ شهر مضي فى اتمام الصلح بين العائلتين عقب حدوث اشتباكات بينهما ادت الى وفاة عيد محمد حافظ 32 سنة بدون عمل وينتمى لعائلة المناصرة و إصابة كل من محمد الديب حمدي 40 سنة عامل بطلق ناري بالكتف ، دينا حسين فاضل 6 سنوات بطلق ناري بالفخذ ” لا ينتميان لطرفي المشاجرة وتصادف تواجدهم بالمكان.

 

قطع طريق "القاهرة ـ أسوان" الزراعي

قطع طريق “القاهرة ـ أسوان” الزراعي

 

 

 

 

 

 

 

قطع طريق "القاهرة ـ أسوان" الزراعي

قطع طريق “القاهرة ـ أسوان” الزراعي

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