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تنظيم داعش يهدد باغتيال ملك الأردن

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تنظيم داعش يهدد باغتيال ملك الأردن تنظيم داعش يهدد باغتيال ملك الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

هدد تنظيم داعش ، بقتل الملك الأردني ، عبدالله الثاني ، وبشن سلسلة اعتداءات انتحارية داخل الأردن ، تستهدف عناصر المخابرات في المملكة.

جاء هذا التهديد على لسان أحد افراد تنظيم داعش في شريط .

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة معان بجنوب الأردن توترا على خلفية مواجهات بين قوات الأمن الاردنية ، وأعضاء في التيار السلفي.

يُذكر أن تنظيم داعش هو تنظيم مسلح  يتبنى الفكر السلفي الجهادي يهدف أعضاؤه إلى إعادة”الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة”، يمتد في العراق وسوريا.

زعيم هذا التنظيم هو “أبو بكر البغدادي”

بدأ بتكوين الدولة الإسلامية في العراق في 15 أكتوبر 2006 إثر اجتماع مجموعة من الفصائل المسلحة ضمن معاهدة حلف المطيبين وتم اختيار “أبا عمر” زعيما له وبعدها تبنت العديد من العمليات النوعية داخل العراق آنذاك, وبعد مقتل أبو عمر البغدادي في يوم الاثنين 19/4/2010 أصبح أبو بكر البغدادي زعيما لهذا التنظيم.

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