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المؤتمر : صباحي سيحاكم “السيسي” على إخلاصه لشعبة وتخليص بلادة من الحكم الفاشى

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المؤتمر : صباحي سيحاكم “السيسي” على إخلاصه لشعبة وتخليص بلادة من الحكم الفاشى المؤتمر : صباحي سيحاكم “السيسي” على إخلاصه لشعبة وتخليص بلادة من الحكم الفاشى

صباحي

قال المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون البرلمانية ، أن تصريحات حمدين صباحي المرشح الرئاسي أنه سيحاكم المشير عبد الفتاح وزير الدفاع السابق هي مغازلة للتيارات الإسلامية “ظنا ” منه أنه سيكسب أصواتهم  والمريدين والمتعاطفين .

 وأضاف محمود في تصريحات صحفية اليوم، أن صباحى قد خانه ذكائه السياسي لأن المشير السيسي عندما ساند الشعب المصري الذي ناداه يوم 30 يونيو كان موقف بطولي يستحق التكريم والشكر بعد أن خلص الشعب من حكم فاشي  .

وتسأل نائب رئيس حزب المؤتمر، إذا كان صباحي يعتبر الاستجابة للمطالب الشعبية تستحق المحاكمة فليحاكم السيسي “بتهمة” الشجاعة والإخلاص والوطنية وحب تراب الوطن وإخلاصه لشعبة.

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