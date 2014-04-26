غدًا .. استكمال مرافعة دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق في “محاكمة القرن”

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى في ” محاكمة القرن ” المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير .. لجلسة غداً الأحد الموافق 27 أبريل لإستكمال نرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.