أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا .. استكمال مرافعة دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق في “محاكمة القرن”

Google+ Print
غدًا .. استكمال مرافعة دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق في “محاكمة القرن” غدًا .. استكمال مرافعة دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق في “محاكمة القرن”

26 إبريل 2014 | 2:59 مساءً

wekalet-anba2-ona.png
رمزى

رمزى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى في ” محاكمة القرن ” المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير .. لجلسة غداً الأحد الموافق 27 أبريل  لإستكمال نرافعة الدفاع  مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

2014-04-26

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا