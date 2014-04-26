تحويل 4 أفدنة من جزيرة قرمان بسوهاج إلى أرض مزروعة بأصناف التوت

استقبل اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم بمكتبه وفد المركز القومي للبحوث والذى ضم أ.د كريمة حجاج رئيس قسم صناعة النسيج بالمركز القومى للبحوث وأ.د حسام السيد وأ.د حسين طه وأ.د اسامة غازي من مركز البحوث الزراعية وبحضور المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة والدكتور احمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة وذلك لمناقشة اخر التطورات فى مشروع ( تعظيم موارد الدخل والحد من الفقر فى قرى سوهاج بإدخال تكنولوجيات زراعية وصناعية بسيطة لإنتاج الحرير الطبيعي ) .

يهدف المشروع الى اعادة انتاج الحرير الطبيعي بمحافظة سوهاج و يتضمن انشاء مزرعة على مساحة 7 افدنة بجزيرة قرمان لزراعة اشجار التوت ووحدة بحثية لتربية دودة القز وانتاج الحرير الطبيعي ليكون نموذج لمزارع انتاج الحرير الطبيعي والذى كانت المحافظة تشتهر بإنتاجه سابقا .

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة سوهاج والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية وبتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية stdf.

> وصرح الدكتور احمد عزيز ان بشائر نجاح المشروع قد بدأت فى الظهور مع تحويل 4 افدنة من جزيرة قرمان الى ارض مزروعة بأصناف التوت الهندي والرومي وذلك باستخدام التقنيات الحديثة البسيطة .

ووجه الوفد الشكر للمحافظ والمستشار العلمي للمحافظة والسكرتير العام على التعاون والمجهودات التي يقومون بها من اجل تسهيل مهمة فريق العمل بموقع المشروع .

كما استقبل المحافظ كذلك اليوم وفد بنك الطعام وذلك لبحث اوجه التعاون بين المحافظة وبنك الطعام من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية على ارض المحافظة وذلك بحضور ايمان ابوضيف مقرر المجلس القومى للسكان بسوهاج .

وعبر المحافظ عن دعمه التام لكل اوجه النشاط التى تهدف فى النهاية الى خدمة ابناء سوهاج وخلق فرص عمل للشباب .