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بايرن ميونيخ يقف دقيقة حداد ويرتدي شارات سوداء حدادا على فيلانوفا

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بايرن ميونيخ يقف دقيقة حداد ويرتدي شارات سوداء حدادا على فيلانوفا بايرن ميونيخ يقف دقيقة حداد ويرتدي شارات سوداء حدادا على فيلانوفا

برلين، (إفي): أعرب بايرن ميونيخ الألماني يوم السبت عن أسفه لوفاة تيتو فيلانوفا، المدير الفني السابق لبرشلونة مساء الجمعة عن عمر 45 عاما بعد صراع مع السرطان.

وأعرب رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، في بيان صادر باللغتين الألمانية والكتالونية، باسم النادي عن أسفه لوفاة فيلانوفا، جراء إصابته بالسرطان.

وقال رومينيجه "بلغ بايرن ميونيخ بألم عميق نبأ وفاة تيتو فيلانوفا. جاء المدرب السابق لبرشلونة الموسم الماضي مع فريقه إلى ملعبنا، وتعرفنا عليه ونقدره كمدرب كبير وشخص رائع".

وأشار رئيس البايرن إلى العلاقة التي كانت تربط فيلانوفا وبيب جوارديولا، المدير الفني السابق للبرسا ومدرب الفريق البافاري الحالي، و"التي تتجاوز حدود العمل".

وأوضح "نعرب عن ألم البايرن وتعازيه لأسرة فيلانوفا ونادي برشلونة".

وأضاف "البايرن سيتذكر اليوم شخصا رائعا وصديقا في مباراة البوندزليجا بدقيقة حداد وشارات سوداء".

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