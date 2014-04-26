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تاتا مارتينو يلغي مؤتمره الصحفي حدادا على وفاة فيلانوفا

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تاتا مارتينو يلغي مؤتمره الصحفي حدادا على وفاة فيلانوفا تاتا مارتينو يلغي مؤتمره الصحفي حدادا على وفاة فيلانوفا

/أ ش أ/ على الرغم من خوض فريق برشلونة تدريبه الأساسي الأخير كما هو المعتاد قبل مباراته غدا خارج ملعبه أمام فياريال غير أن المدير الفني تاتا مارتينو قرر إلغاء المؤتمر الصحفي المعتاد حدادا على وفاة المدير الفني السابق للنادي الكتالوني تاتا مارتينو.

ويخوض فريق برشلونة تدريبه الأخير ظهر اليوم استعدادا للقاء فياريال الذي يتعين الفوز به حتى يحافظ على بصيص من الأمل فى الفوز بالليجا .

ومن المقرر أن يقام التدريب بدون جمهور ولن يسمح للصحفيين سوى بمتابعة ربع ساعة من بداية التدريب.

كان تيتو فيلانوفا المدير الفني السابق للنادي الكتالوني قد توفي أمس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان دفعه للاستقالة من منصبه في نهاية الموسم الماضى.

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