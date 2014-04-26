النيابة تكشف: أمين شرطة مترو المطرية قتل برصاصة حية من ارتفاع واستقرت بصدره

بدأت نيابة المطرية برئاسة محمد سيف رئيس النيابة تحقيقاتها في واقعة استشهاد أمين شرطة وليد شعبان عبدالعليم محمد من قوة إدارة شرطة مترو الأنفاق بإدارة النقل والمواصلات داخل محطة مترو المطرية بعد الاشتباكات التى نشبت بين قوات الشرطة وانصار الجماعة الارهابية .

> أجرت النيابة العامة باشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة معاينة لموقع الحادث داخل المحطة .. تبين أن القتيل أطلق عليه رصاصة حية من ارتفاع عال اخترقت صدره وتحفظت على فوارغ للطلقات .. أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها وكلفت رجال الامن الوطنى باجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة .

> كان الشهيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحطة نتيجة النزيف الشديد المصاحب للطلق الناري، وتبين أن رصاصة 9 مللى اخترقت صدره، وأدت إلى تهتك في القلب والصدر.

> من ناحية تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، جهودها لضبط المتهمين الرئيسيين في الواقعة التي أدت إلى توقف حركة المترو عدة ساعات في الخط الأول، وسط فزع الركاب، وساكني المنطقة، في الوقت الذي انتقلت فيه قوات الأمن بقيادة العميد محمد نجم مأمور قسم المطرية، والعقيد جمال عبد الرؤوف، مفتش المباحث، وأطلقت الرصاص على الجناة، وتمكنت من ضبط عدد من المشتبه فيهم، وتم تحديد العناصر المتورطة في الواقعة، وتبين أنهم من المطرية والمرج، ومن المنتظر سقوطهم خلال الساعات المقبلة.