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شفاطة الأنف تساعد طفلك على التنفس!

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شفاطة الأنف تساعد طفلك على التنفس! شفاطة الأنف تساعد طفلك على التنفس!

تعتبر بصيلة الشفط الأنفي أساسيَّة في مساعدة الأطفال لدى تعرضهم لصعوبات في التنفس بسبب الإفرازات الأنفيَّة اللزجة أو الجافة، وتعتبر بصيلة الشفط ذات الطرف غير الحاد أكثر فاعليَّة من تلك التي لها أطراف دقيقة (وهي تستعمل لغسيل الأذن)، كما أنَّ احتماليَّة تحسس الأغشية المبطنة للأنف أقل عند استعمالها، وأفضل الأنواع الموجودة منها في السوق هي تلك التي لها طرف بلاستيكي شفاف (لجمع المخاط) يمكن إزالته من بصيلة الشفط المطاطيَّة للتنظيف.
وهناك أنواع متعدِّد منها تؤدي نفس الغرض، منها اليدويَّة والكهربائيَّة.

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سيدتي