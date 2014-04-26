شرطة السياحة تضبط سارق أي باد وهاتف محمول من سائحين بالأقصر

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر من ضبط لص سرق جهاز ” آي باد ” من سائح ياباني الجنسية وهاتف محمول ماركة سامسونج من سائح صيني .

وكانت شرطة السياحة والآثار قد تلقت بلاغا بتاريخ 6 إبريل من السائح كوشي ماتسي ديرا ياباني الجنسية يفيد قيام أحد الأشخاص بسرقة جهاز “آي باد” خاص به اثناء قيامه بجولة سياحية بوسط المدينة ثم أدلي بأوصاف المتهم وبعدها بأسبوع واحد تقدم أحد السياح الصينيين ويدعى تشي لي ببلاغ آخر يتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول ماركة “سامسونج” وأدلى أيضا بأوصاف المتهم.

تلقى اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار إخطارا بالواقعة من اللواء كمال القلاوي مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت النادى مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة بجنوب الصعيد قاده العميد حسنى حسين مفتش مباحث السياحة والعميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية وشارك فيه العقيد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث السياحة بالأقصر حيث عاد السائح الصيني لشرطة السياحة والآثار بعد يومين ليرفق صورة شخصية للمتهم في المحضر بعدما تمكن من الحصول عليها بعد سحبها من الهاتف عن طريق البريد الالكتروني حيث قام المتهم بالتقاط بعض الصور لنفسه علي الهاتف بعد سرقته.

وبعرض الصورة علي السائح الياباني مقدم البلاغ الأول أكد أنه هو نفس الشخص الذي سرق منه جهاز الـ ” آي باد ” الخاص به، وبالتنسيق بين شرطة السياحة والآثار بالأقصر وشرطة الأحوال المدنية بالأقصر تمكن ضباط المباحث من تحديد الشخص المتهم وتبين أنه يدعي حجاج محمد احمد عبد ربه ” 26 سنة ” عاطل ويقيم نجع الفاخورة بمنطقة منشاة العماري شمال شرق الأقصر.

وقاد الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث بندر الأقصر حملة أمنية بمشاركة ضباط شرطة السياحة حيث تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين وأرشد علي مكان المسروقات.