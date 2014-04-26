"سيدتي نت" يرافق ميشال قزي إلى النادي الرياضي

للرياضة أهمية كبرى في حياة المشاهير حفاظاً على رشاقتهم المعهودة. ومن أمثلة أولئك المشاهير الفنان الوسيم ميشال قزي الذي يتمتّع بجسم رياضيّ وطلّة شبابيّة جذابة.

"سيدتي نت" رافقه في يوم كامل إلى النادي الرياضي، واطّلع من مدرّبه الخاصّ إيلي راجي على أبرز الحركات التي يحرص ميشال على القيام بها.

تُعدّ الرياضة من أولويّات ميشال، إذ يخصّص لها 4 أيّام على الأقلّ في الأسبوع، حيث يُمارس التمرينات المختلفة الأنواع، لا سيّما الحديد و"الكارديو" بغية الحفاظ على صحّته ورشاقته. ومن أبرز الحركات التي يقوم بها الصدر والأكتاف والظهر.

ثمّة نصائح من المدّرب للّتي تمارس التمرينات في النادي الرياضي:

ـ مارسي الرياضة 3 مرات على الأقلّ في الأسبوع. وإذا أمكن الأمر، خصّصي ساعة يومياً لكونها تُعتبر علاجاً للأمراض كافة، وتعزّز ثقتك بنفسك، وتحرّرك من التوتر والقلق.

ـ ارتدي الملابس المريحة لسهولة التحرّك، وانتعلي الحذاء الذي يُناسب كلّ نوع من التمرينات الرياضية.

ـ احرصي على تنفيذ الحركات تحت إشراف مدرّب، كي لا تتعرّضي لإصابة خطيرة.

- تجنبي تناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون.

- ابتعدي عن التدخين نهائياً.

- اشربي من 3 إلى 4 ليترات من الماء يومياً.

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