ريكي مارتن يكرّم ابنة بلده الممثلة ريتا مورينو

سيقدّم المغنّي العالمي Ricky Martin الممثلة القديرة Rita Moreno في حفل "جائزة الإنجاز مدى الحياة في حقل الفنون"، التي تنظمه مجلة People En Español's، الشهر المقبل.

وقد امتدّت مسيرة Rita Moreno الفنية حوالى 60 عاماً في مجالي التمثيل والغناء، وهي من النّجوم القلائل الحاصلين على أهمّ 4 جوائز عالمية؛ Oascar، Grammy، Emmy و Tony، من Rita Moreno التي تبلغ من العمر 82 عاماً، سيقدّمها ابن بلدها Martin في حفل People En Español's، إذ ينتمي النجمان إلى البلد نفسه "بورتوريكو".

ولقد عرفت الممثلة، بأدوارها المميزة في أفلام أهمّها "West Side Story"، كما شاركت في برامج الأطفال، مثل Sesame Street وغيره.