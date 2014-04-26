باسل خياط: كلّ صفاتي سلبية!

قال لنا باسل خياط عن دوره في مسلسل "الإخوة" إنه الأخ الثاني «أمير»، الذي يُعتبر الشخصية الأكثر سلبية في العمل (ضاحكاً)، وأضاف: «أتمتّع بكلّ الصفات السلبية». وقال خياط: "إنّ الشخصية جديدة بالنسبة لي؛ لأنني حاولت العمل على الشخصيّة، وإيجاد مفردات للشخصية الجديدة التي أؤديها".

وعن تقييمه لمسلسل «مكان في القصر»، وإن كان راضياً عن نفسه، قال: "التقييم ليس من حقّ أصحاب العمل، فهو يأتي من الجمهور؛ لأنّه يُصبح ملكهم فيعود لهم. عموماً، أنا أعتقد أنّ حالة الرضا عند الممثل غير مكتملة؛ لأنه إذا شعر بالرضا فذلك ما يُسبّب له نوعاً من الخمول بالعمل، بينما ردود الأفعال كانت جيدة، وأحببت العمل من حيث المضمون، وطريقة التعامل فيه مع المخرج عادل أديب، والممثل محمود الجندي".

وسألناه عن شقاوة غادة عادل المعروفة داخل اللوكيشن، فأجاب:"من خلال التجربة، هي من الفنانات التي تعمل على التفاصيل، وحضورها أكثر من ظهورها جميلةً على الشاشة، فهي ممثلة قوية ومدركة لما تقدّم. أما عن شقاوتها فكانت الأجواء لطيفة جداً، من بداية العمل إلى آخره مع كلّ فريق العمل، وغادة دمها خفيف. لكنني لا أعلم إن كانت شقيّة أم لا؛ لأنها كانت البداية بالنسبة لي، والتركيز الأكثر كان على العمل. بشكل عام، كانت الأجواء جميلة".